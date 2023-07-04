صحف الكويت| دعوة إيران لترسيم الحدود البحرية لحسم حقوق حقل الدرة .. حفتر يهدد بتدخل الجيش الليبي لضمان توزيع عادل للثروات النفطية

إهانة علم الكويت في مقطع فيديو وطلب عاجل من الداخلية بالكويت

الأمم المتحدة: 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر

وزير النفط الكويتي : نرفض الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة

الاحتلال يجبر مئات العائلات على مغادرة منازلهم في مخيم جنين

حبس صيدلي مصري لمدة 5 سنوات.. ووفاة اخر بالسجن المركزي.





اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.



فقد ابرزت صحيفة القبس الكويتية؛ توجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الجهات المعنية بوزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإهانة علم دولة الكويت من خلال نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت الصحيفة كذلك الي قرار محكمة التمييز الكويتية بحبس صيدلاني مصري لمدة 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وذلك لقيامه ببيع مؤثرات عقلية.

وكانت التحريات أكدت أن المتهم الذي يعمل في صيدلية تابعة لإحدى الشركات الخاصة قد قام ببيع حبوباً مخدرة من نوع «ترامادول» وهي مؤثرة عقلياً.

ونوهت الصحيفة الي تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث ، إن 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر.

وأشار جريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن، أن برنامج الأغذية العالمي في دمشق، يواجه نقصاً في التمويل قدره 200 مليون دولار، وهو ما سيدفعه إلى تقليص المساعدات الغذائية في يوليو الماضي بنسبة 40%.

وحذر المسؤول الأممي من أن المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك في سوريا قد تتوقف بالكامل إذا لم يتم حل مشكلة نقص التمويل.

كما لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن الأمم المتحدة تود من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إعادة تمديد عملية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام إضافي.

وأضاف «الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) كرر بأوضح العبارات رغبته في أن يرى مجلس الأمن يعيد تفويض العملية عبر الحدود لمدة 12 شهراً إضافية»، وقال إن هذا التفويض يعكس نظرة واقعية للعملية الحالية

كما اهتمت صحيفة النهار الكويتية برفض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك الاثنين "جملة وتفصيلا" للادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.

وقال الوزير البراك في بيان له "إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة".

وشدد على أن "حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف اخر اي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".

وشدد على "أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد" داعيا "إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أكد في وقت سابق اليوم أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.



وأشارت الصحيفة أيضا الي إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين، مغادرة بيوتهم من مخيم جنين تحت تهديد بقصف منازلهم.

وذكر الهلال الأحمر في جنين أن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من داخل المخيم، مشيرا إلى أنه يواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم بسبب الطرق المغلقة جراء الدمار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بعد منتصف الليلة الماضية، بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

واستُشهد، 8 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

كما أشارت الصحيفة كذلك الي تهديد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الإثنين، بتدخل القوات المسلحة في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن توزيع ثروات البلاد بشكل عادل، على حد قوله.

وكشف حفتر في كلمة له نقلتها قناة "ليبيا الحدث"، عن تلقي "مئات المراسلات والمذكرات من مناطق مختلفة من أبناء الشعب الليبي يطالبون بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العالم بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد".

وشدد على ضرورة "تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة ومباشرة أعمالها المطلوبة، وإذا تعذر انطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط.. التي حرموا منها بفعل الانتقائية والعبث بالمقدرات".

وأكد حفتر أنه "سيتم منح مهلة لإنجاز هذه اللجنة لأعمالها أقصاها حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري من هذا العام، وفي هذا الصدد يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد".

يذكر أن عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، تدار من قبل "المؤسسة الوطنية للنفط" والبنك المركزي الليبي في طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

ولفت حفتر إلى أن "تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتبر من القضايا الرئيسية المهمة التي ينبغي الحديث بشأنها وضرورة معالجة أسباب الانهيار الاقتصادي في ليبيا، وأصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية ليتم توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا".

وبحسب حفتر، "كشفت تقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس عن سنوات 2021-2022 عن حجم الفساد الصادم الذي ضرب كافة المؤسسات العامة، حيث تشير هذه التقارير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي لأكثر من 200 مليار دينار خلال هاتين السنتين، وما تزال الأموال العامة تهدر وتختفي بشكل يومي".

وأردف: "أما عن جرائم مصدر ليبيا المركزي بطرابلس، أوضحت البيانات أن الاعتمادات المستندية لبعض الشركات الخاصة خلال العام 2022 بلغت 10 مليارات دولار تقريباً، تم توزيعها على 1664 شركة كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية حيث ينتج النفط إلى على نسبة 2% من مجموع هذه الاعتمادات المستندية".

بينما صحيفة الراي الكويتية فقد سلطت الضوء علي وفاة سجيناً من الجنسية المصرية قضى نحبه في السجن المركزي، وسجلت قضية.

وقال مصدر أمني إن السجين وخلال تواجده في محبسه شعُر فجأة بضيق شديد في التنفس، وتم إبلاغ المختصين فتم نقله إلى الطبيب المناوب في السجن، وعند وصوله فارق الحياة.

وأضاف المصدر أنه سُجلت قضية وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وجار التحقيق مع زملاء المتوفى في العنبر من قِبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية

كما أشارت الصحيفة الي تصريحات الشرطة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في فيلادلفيا، وإنه تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز عبر البريد الإلكتروني سقوط «عدة ضحايا في إطلاق رصاص»، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن

