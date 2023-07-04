الجامعة العربية تحذر من مساعي الاحتلال لتقسيم الحرم الأقصى: لا يمكن تحمل تبعاته

حذر السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، من المساعي الكامنة للاحتلال الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف، وتجاوز حقيقة أنه مكان عبادة للمسلمين وحدهم، معتبرا ذلك بمثابة مجازفة خطيرة تسهم في تديين مؤكد للصراع السياسي، بل وتمثل تحديا سافرا وخطيرا لمشاعر ومعتقدات قرابة 2 مليار مسلم، أي ربع قوام البشرية، وهذا ما لا يمكن لأحد تحمل تبعاته أو تصور مآلاته، فالأقصى هو ثالث مقدسات المسلمين، وجزء من عقيدتهم.

وأكد عرفي، خلال كلمته في رئاسة الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، دور الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية، وأن التضييق على عمل هيئة الأوقاف الأردنية قد يعجل من حدوث أزمات مستعصية تلوح إرهاصاتها في الأفق، ما قد يصعب كثيرا نزع فتيلها في الوقت المناسب، كما أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة تؤجج الوضع وتصعب من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر بما يعيق تهيئة الأجواء لإعادة إحياء مسار عملية السلام.

وشدد على أن حل الدولتين المنشود من جميع الأطراف يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية صحيح أنها قضية العرب المركزية، وصحيح أيضا أنها قضية الشرفاء في العالم بأسره، وقضية الشرفاء ذوو الضمائر الدين يرفضون الضيم والظلم ونقيصة الاحتلال المستمر منذ 75 عاما، ما يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.