وكيل عربية النواب : بيان 3 يوليو جاء ملبياً لمطالب المصريين

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بيان 3 يوليو 2013 بمثابة النقطة الفارقة التي كانت سببا رئيسياً في إنقاذ مصر والمنطقة من ظاهرة الإرهاب الأسود، وفتح آفاق جديدة نحو التنمية والنهضة بما يحقق آمال تطلعات الشعب المصري.

وأكد أباظة ، في بيان له، أن هذا البيان عبر تعبيراً صادقاً واميناً عن الدور الوطني الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في حماية الإرادة الشعبية بالانحياز إلى إرادة الشعب المصري فى ثورة 30 يونيو .

وقال إن بيان 3 يوليو رسم خارطة طريق جديدة واضحة المعالم لترسيخ وبناء دولة المؤسسات واحترام القانون والدستور مؤكداً أن هذا البيان التاريخى الذى أعلنه وقتها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان بمثابة الطريق الصحيح للحفاظ على الدولة المصرية وانقاذها من مخططات الفوضى الخلاقة وتقسيمها .

ولفت إلى أن موقف القوات المسلحة التاريخى والمشرف أكد على تلاحم القوات المسلحة المصرية مع شعبها العظيم في مواجهة المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى كانت تواجه الدولة المصرية موجهاً تحية قلبية للشعب المصرى الذى وقف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة.

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يواصل العمل ليلاً ونهاراً ويعمل بكل اخلاص لتحقيق النهضة الشاملة والمستدامة في جميع المجالات وحقق نجاحات وانجازات كبيرة لمصر وشعبها باطلاق العديد من الانجازات ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد.

وشدد على أن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله قدرة الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها العظيم فى الحفاظ على مصر والاتجاه نحو بناء دولة وطنية مدنية وحديثة .