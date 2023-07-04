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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأربعاء.. إجازة رسمية بالجزائر احتفالا بعيد الاستقلال

الجزائر علم
الجزائر علم

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالجزائر أن غدا الأربعاء 5 يوليو اجازة رسمية بالبلاد لمصادفته   عيد استقلال البلاد. 

وبينت المديرية في بيان له بحسب صحيفة النهار الجزائرية؛ أن هذة العطلة مدفوعة الأجر لكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري فإن ذلك يأتي بمناسبة عيد الإستقلال وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل. 

كما أشار البيان أن العطلة الرسمية تسري أيضا علي العاملين في القطاع الخاص. 

كما أضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

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