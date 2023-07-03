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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعما لجهود السعودية.. قرار عاجل من الجزائر بشأن انتاج النفط

الجزائر
الجزائر

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم "الإثنين"، عن خفض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل إضافي بداية من من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، أن “الخفض الطوعي بـ20 ألف برميل يوميا يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل الماضي”.

وأضافت: “خفضنا الطوعي لإنتاج النفط يأتي دعما لجهود السعودية لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس.

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كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وزارة الطاقة الجزائرية الجزائر السعودية النفط

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