دعما لجهود السعودية.. قرار عاجل من الجزائر بشأن انتاج النفط

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم "الإثنين"، عن خفض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل إضافي بداية من من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، أن “الخفض الطوعي بـ20 ألف برميل يوميا يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل الماضي”.

وأضافت: “خفضنا الطوعي لإنتاج النفط يأتي دعما لجهود السعودية لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.