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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية هيمنة الدولار.. الهند تستخدم عملة جديدة لشراء النفط

الهند تستخدم عملة
الهند تستخدم عملة جديدة لشراء النفط

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن  مصادر مطلعة، بأن شركات تكرير هندية بدأت في دفع بعض واردات النفط من روسيا بـ اليوان الصيني، في الوقت الذي تجبر فيه العقوبات الغربية موسكو وعملائها على إيجاد بدائل لـ الدولار الأمريكي لتسوية المدفوعات.

وحسب “رويترز”، قال مصدر حكومي هندي: “بعض المصافي تدفع بعملات أخرى مثل اليوان الصيني إذا لم تكن البنوك مستعدة لتسوية التجارة بالدولار".

وقال مصدران آخران، إن “اثنين على الأقل من شركات التكرير الخاصة الثلاث في الهند تدفع أيضا بعض الواردات الروسية بـ اليوان”.

وأدت العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تغيير تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادراتها، حيث برزت الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا حتى في الوقت الذي تبحث فيه عن كيفية دفع ثمنه وسط تغيير العقوبات.

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ولطالما كان الدولار الأمريكي العملة النفطية العالمية الرئيسية، بما في ذلك مشتريات الهند، لكن اليوان يلعب الآن دورا متزايد الأهمية في النظام المالي الروسي لأن موسكو جمدت من الشبكات المالية للدولار واليورو بسبب العقوبات الدولية.

كما تحولت الصين إلى اليوان بالنسبة لمعظم وارداتها من الطاقة من روسيا، التي تفوقت على المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر مورد للخام الصيني في الربع الأول من هذا العام.

الدولار الأمريكى الدولار روسيا النفط اليوان الصيني

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