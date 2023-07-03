نهاية الأخضر.. مجموعة بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

قالت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن دول مجموعة بريكس ستسرع عملية التخلي عن الدولار الأمريكي إذا أنشأت عملة موحدة جديدة.

وأوضحت الصحيفة، أن “إحدى القضايا الرئيسية في قمة بريكس في جنوب إفريقيا، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ستكون إنشاء عملة موحدة جديدة”.

وأضافت: "هذه المجموعة مكونة من خمسة بلدان وتمثل أكثر من 40٪ من سكان العالم، وما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 18٪ من التجارة على هذا الكوكب. يكفي أن يكون لديك طموحات نقدية تهدف إلى حماية عالم متعدد الأقطاب لن تهيمن فيه الولايات المتحدة، وبشكل عام، ستصبح هيمنة الدول الغربية شيئا من الماضي".

وأكدت الصحيفة أن “دول بريكس تستكشف طرقا أخرى لتقليل الاعتماد على الدولار، بما في ذلك زيادة حجم التجارة بالعملات المحلية”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع المحتمل للرابطة بين الدول من خلال تضمين دول أخرى فيها قد يعطي التخلي عن الدولار الأمريكي دفعة غير متوقعة.