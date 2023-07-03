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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرارات السعودية .. هذا ما حدث لأسعار النفط اليوم

النفط
النفط

زادت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، استمرار تقليل صادراتها من النفط للشهر القادم، وفق ما ذكرت صحف سعودية وأمريكية، ويؤكد القرار السعودي بخفض للإنتاج لشهر أغسطس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

 

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.26 دولار للبرميل.

في اجتماع أوبك بلس، السابق في 4 يونيو، لم يتم الإعلان عن أي تغييرات في إنتاج النفط العالمي للفترة المتبقية من هذا العام.


ومع ذلك، سينخفض إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 9 ملايين برميل يوميًا من حوالي 10 ملايين برميل في مايو، مع بدء تخفيضات الإنتاج الجديدة اعتبارًا من يوليو الجاري.
تقوم السعودية، أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بإجراء تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام والتي بدأت اعتبارًا من 1 يوليو.


حول ذلك، يقول محللون أنه من المحتمل أن تعاود الأسعار الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

ويترقب المستثمرون مؤتمرا يعقد في وقت لاحق تستضيفه أوبك ليحصلوا على دلالات حول الإمدادات.

ويعد هذا الخفض إضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

 

يأتي يعد هذا التخفيض الطوعي الإضافي،  لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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