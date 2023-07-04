الجزائر تقر خفضا جديدا لإنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل في أغسطس

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن البلاد قررت طواعية، خفض إنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل أخرى يوميا، في أغسطس المقبل.

وفي إطار الجهود المشتركة لدول أوبك + ودعما للتخفيضات الإضافية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي من أجل توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، قررت الجزائر خفض الإنتاج بمقدار 20 ألف برميل يوميا، عن الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2023.

وسيكون الخفض الطوعي علاوة على تخفيض قدره 48 ألف برميل تمت الموافقة عليه في أبريل.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الجزائر من النفط إلى 940 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمدد الخفض الطوعي في يوليو لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أغسطس.

بينما قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستخفض طواعية صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس؛ لضمان توازن سوق النفط.