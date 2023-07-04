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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب 22 قبلة.. مريم فخرالدين ترفض تجسيد دور أم عبدالحليم حافظ

مريم فخر الدين وعبد
مريم فخر الدين وعبد الحليم حافظ

رفضت الفنانة مريم فخر الدين، تجسيد دور أم عبد الحليم حافظ، في «فيلم الخطايا»، بسبب 22 قبلة تلقاها العندليب من مريم فخر الدين في فيلم «حكاية حب».

 

مريم فخر الدين ترفض دور أم عبد الحليم حافظ

 

وقالت مريم فخر الدين، في حوار نادر لها في مجلة الكواكب: «نعم رفضت أن أكون أمًا لعبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا»، وبررت فخر الدين رفضها بأنها مريضة بالكبد وأنها مشغولة جدا في أعمالها، وفيلم الخطايا يطالبها بالتمثيل من أول دقيقة لآخر دقيقة طوال شهرين كاملين، إن حدث وتمكن حسن الإمام من إخراجه في شهرين، وأكملت فخر الدين بأنها ترفض أن تصبغ شعرها باللون الأسود.

 

مريم فخر الدين:  تبادلت مع عبد الحليم حافظ22 قبلة

 

وأضافت: «لا استسيغ أن أكون أمًا لعبد الحليم حافظ بعد أن ظهرت أمامه في فيلم وتبادلت معه 22 قبلة وهو دوري في فيلم حكاية حب».

 

حكاية فيلم حكاية حب لمريم فخر الدين وعبد الحليم حافظ

 

وعرض الفيلم العربى «حكاية حب»  بدار عرض سينما ريتس بطولة عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين وعبد السلام النابلسى وفردوس محمد ومحمود المليجى، وقصة اندرية رايدر سيناريو على الزرقانى وظهر الطفل أحمد يحيى لأول مرة فى السينما بعد التقاه عبد الحليم صدفة في محل جروبى مع أسرته وكان عمره عشر سنوات فطلب ضمه الى أسرة الفيلم الذى أخرجه المخرج حلمى حليم.

وفى تعليق من مريم فخر الدين على دورها فى الفيلم تقول: «أول لقاء لى مع عبد الحليم فنيا فى فيلم حكاية حب وكان عبد الحليم فى هذا الفيلم يمثل حالته الحقيقية حيث كان مريضا بالفعل، ورغم هذا كان يؤدى عمله بكل إخلاص متحاملا على نفسه حتى لا يشعر الآخرون بمعاناته، واستمر العمل فى هذا الفيلم ستة أشهر وكانت أغنية "نار يا حبيبى نار" هي البداية فالمفروض أنه فى نهايتها يسقط مغشيا عليه حسب السيناريو، لكن ما حدث أنه وقع أكثر من عشرين مرة أثناء الأغنية فكان مريضا يسافر للعلاج ويعود ثم يقع ثانية أثناء التصوير، كان رحمه الله قمة فى الأداء والتفانى فى العمل».

«مريم فخر الدين»، ممثلة مصرية لقّبت بـحسناء الشاشة، ولدت بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين، بدأت بالتمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام، وحصلت على عدة جوائز، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة.

الفنانة مريم فخر الدين عبد الحليم حافظ 22 قبلة فيلم الخطايا أم عبد الحليم حافظ حكاية حب

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