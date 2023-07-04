أخبار السوشيال ميديا.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل محمد الشناوي.. حماقي ينعى علاء عبد الخالق

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن هروب أحمد بلحاج، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “بلحاج لاعب وسط الزمالك المعار من أسوان بلغ فرار وهرب من الزمالك بحجة ان مدرب الزمالك لا يرغب في التعاقد معه ، ويرغب في إعادته لأسوان”.



قرار نهائي.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رفض النادي الأهلي لرحيل حارس مرمي الفريق محمد الشناوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل الأهلي: محمد الشناوي ليس للبيع أو الإعارة.. نرفض التفاوض على أي عرض له”.

خالص عزائي .. محمد حماقي ينعى علاء عبد الخالق

نعي الفنان محمد حماقي، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد حماقي عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “خالص عزائي لأسرة الفنان الكبير علاء عبد الخالق.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.