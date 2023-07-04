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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يُشيد بمستوى الخدمات بمستشفى طامية المركزي

صدى البلد

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء ، مقرات حملة (١٠٠ يوم صحة ) وعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الفيوم ، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد مقرات حملة 100 يوم صحة بقرية سنهور القبلية وكفر محفوظ ، وذلك لمتابعة مؤشرات أداء الحملة، والاطلاع على معدلات الترددات ضمن مبادرات الصحة العامة، فضلًا عن التأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الوزير اختتم جولته التي قام بها اليوم بتفقد مستشفى طامية المركزي والتي تصل قوتها الاستيعابية لـ ١٤٠ سرير، حيث تفقد قسم القسطرة القلبية، وأشاد بانتظام فريق العمل القائم عليه، والذين قاموا بإجراء ٢٥٠٠ قسطرة خلال العام الماضي، وحرص الوزير، على تفقد غرف المرضى الداخلية للتأكد من حصولهم على كافة أوجه الرعاية العلاجية.

وتابع أن الوزير، تفقد وحدة العناية المركزة القلب، ووحدة العلاج الطبيعي، واطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل والبلازما، وأكد خلال جولته على حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم اللازمة لضمان استدامة الخدمة الطبية ذات الجودة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.

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