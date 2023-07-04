محمد هنيدي يطرح البوستر الدعائي الأول لفيلم مرعي البريمو

طرح الفنان محمد هنيدي البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداد لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل.

وتصدر هنيدي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير انستجرام : مرعي البريمو استنو مفاجأة وفيلم على أعلي مستوى بإذن الله.

انتهاء هنيدي من تصوير الفيلم

وانتهي الفنان محمد هنيدي من تصوير أحداث الفيلم في شهر يونيو الماضي ودخل بعدها في مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.

بوستر فيلم هنيدي

محمد هنيدي وصعيدي في الجامعة الامريكية

وكشف النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لـ صدى البلد حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وقال محمد هنيدي: "لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل".

هنيدي يقدم جزء ثان من أرض النفاق

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تقديم جزء ثان من مسلسل “ أرض النفاق ” ، والذي سبق أن قدم الجزء الأول منه فى مسلسل تليفزيوني مكون من 30 حلقة .

يدور المسلسل في إطار كوميدي، حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي يواجه خلافات مع زوجته وحماته، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على أحد الأشخاص يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.