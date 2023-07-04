بعد انتهاء عيد الأضحى.. اعرف الإجازات المتبقية في يوليو وعام 2023

تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنون علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والأقارب.

كما تعد الإجازة الإسبوعية أيضا راحة يحصل عليه المواطن بعد أسبوع من العمل ويقضيها مع عائلته.

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الأضحى



ومع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والعودة للعمل مرة أخري بداية من اليوم يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات المتبقية خلال شهر يوليو الجاري .



الإجازات الرسمية فى شهر يوليو

وتتضمن الإجازات الرسمية فى شهر يوليو بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية مايلي :-

- وتتضمن الإجازات الرسمية فى يوليو يوم الأربعاء 19 يوليو يوم إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

- كما تتضمن الإجازات الرسمية المتبقية فى شهر يوليو يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

عودة العمل بعد إجازة عيد الأضحى



ومنح مجلس الوزراء العاملين في الدولة إجازة عيد الاضحي المبارك فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، حتي يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

فيما تم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة فى النفرة من الثلاثاء 27 يونيو وحتي الأحد 2 يوليو.

وعاودت البنوك فتح أبوابها أمام العملاء من بداية اليوم الثلاثاء وأيضا عودة العمل فى المصالح الحكومية.

الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

وتتنوع الإجازات المتبقية فى 2023 مابين إجازات دينية ووطنية وإجتماعية بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية على مدار كل شهر والتي تشمل الجمعة والسبت.

ويحصل المواطنين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة وأيضا العاملين فى القطاع الخاص على إجازة فيما يلي :-

- تتضمن الإجازات المتبقية فى عام 2023 إجازة الأربعاء 27 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

- وفى أخر العطلات الرسمية لعام 2023 تأتي إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

وتعد الإجازات الرسمية ٱجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

ويحصل المواطنين على يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.