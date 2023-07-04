رئيس وزراء بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويشكل عائقا للسلام

قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اليوم، إن لندن تحث إسرائيل على تجنب المزيد من التصعيد في غزة والضفة الغربية.

وأكد سوناك، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويشكل عائقا للسلام.

وقد قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مبنى كان بمثابة مركز قيادة لمقاتلي كتائب جنين بما وصفه بضربات بطائرات مسيرة 'دقيقة' باستخدام حمولات صغيرة.

ووصفت العملية، بأنها محاولة مكثفة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل المسلحين عن استخدام مخيم اللاجئين كقاعدة.

من ناحية أخري، قالت بلدية جنين إن الجرافات الإسرائيلية المدرعة شقت الطرق في المخيم مع تقدم العملية لحفر عبوات ناسفة مخفية وقطع إمدادات المياه والكهرباء ، فيما وصف السكان الجنود اقتحموا الجدران للمرور من منزل إلى منزل.