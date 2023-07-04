وزير السياحة والآثار يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث تعزيز آليات التعاون

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فرانك هارتزمان سفير ألمانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين مصر وألمانيا في مجال السياحة.

حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

في بداية اللقاء، رحب وزير السياحة بالسفير الألماني، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني إلى مصر خلال الفترة الماضية حيث يعد السوق الألماني من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وضمن الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة لدفع مزيد من الحركة منها، كما تمت مناقشة سبل التعاون لجذب مزيد من السائحين الألمان للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون فيما يخص منتج السياحة الرياضية الذي يجذب مختلف الفئات والشرائح من السائحين ولاسيما ذوي الإنفاق المتوسط والمرتفع، وذلك لجذب مزيد من السائحين الألمان وخاصة المهتمين بالسياحة الرياضية.