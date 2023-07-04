محمد هنيدي يعترف: عارف أن فيه ناس معجبهاش الأفلام إللي فاتت

وعد الفنان محمد هنيدي جمهوره أن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلام السابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا:" أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.

طرح الفنان محمد هنيدي البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد مرعي البريمو وذلك استعداد لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل.

وتصدر هنيدي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير انستجرام : مرعي البريمو استنو مفاجأة وفيلم على أعلي مستوى بإذن الله.



انتهاء هنيدي من تصوير الفيلم



وانتهي الفنان محمد هنيدي من تصوير أحداث الفيلم في شهر يونيو الماضي ودخل بعدها في مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.

هنيدي وصعيدي في الجامعة الامريكية

وكشف النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لـ صدى البلد حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وقال محمد هنيدي: "لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل".