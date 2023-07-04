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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادى يفجر مفاجأة مدوية حول الوجهة الجديدة لـ إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

علق الاعلامى مهيب عبد الهادى على أخر تطورات انتقال إمام عاشور إلى أحد الاندية المصرية .

وأكد مهيب " إلى الآن. الأهلي يتفوق علي بيراميدز في الصراع علي إمام عاشور. واللاعب يفضل الأهلي .

تصدر هاشتاج إمام عاشور موقع التواصل الاجتماعى تويتر بسبب الصراع بين الأندية المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز على اللاعب بعد رفضه استكمال مشواره الكروى فى ميتلاند الدنماركى.

 

وجاءت التعليقات كالآتي: 

امام عاشور هو أفضل لاعب وسط مساند فى مصر حاليًا، - يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء - يجيد التمرير بين الخطوط - يجيد التمركز بين الخطوط - لاعب وسط سريع - يجيد الالتحامات واقتناص الكرة التانية

الأمور تقترب من الحسم ..مع أمام عاشور ..بيراميدز يكثف اتصالاته بالنادي الدنماركي والاهلي بدا يظهر في الصورة

إمام عاشور صفقة نوعية للأهلي لأفضل لاعب خط وسط شامل في مصر وده القطعة اللي هتعلي خط وسط الأهلي جدا الصفقة لو تمت هيكون نجاح كبير للجنة التعاقدات من حيث الجودة وقيمة الاعب وسنه وتعويض ممتاز لحمدي فتحي.

الأهلي والزمالك الزمالك بيراميدز الإعلامي مهيب عبد الهادي امام عاشور

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