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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مشروعات صغيرة ومبالغ مالية.. هدايا الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال 9 سنوات

دعم العمالة غير المنتظمة
دعم العمالة غير المنتظمة

تقدم الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات لـ العمالة غير المنتظمة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، جهودها في ملف العمالة غير المنتظمة على مدار 9 سنوات مضت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم وحتى العام الجاري 2023، مؤكدة أنها تخطو في إن الوزارة تخطو في مسيرة لحقوق العمالة غير المنتظمة، التي تقدر في مصر بحوالي من 10 إلى 12 مليون عامل، لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، بقيامها بأكثر من مبادرة كـ بر أمان لرعاية صغار الصيادين، تتلف في حرير، أصلها مصري، التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.

سؤال برلماني لـ«القوى العاملة» بشأن أوجه دعم العمالة غير المنتظمة - جريدة المال
دعم العمالة غير المنتظمة

دعم العمالة غير المنتظمة

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير، إنه تم توفير إعانات ومساعدات لـ 42 ألف  من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية “بر أمان لرعاية صغار الصيادين”، بجانب صرف تعويضات لعدد 2450 صياد و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5.9 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 2.2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50 % من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50 ٪ الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وتسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

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وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة

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10.5 مليون جنيه.. تعويضات جديدة لـ أسر عمالة غير منتظمة

و"تتلف في حرير"، هي إحدى مبادرات التضامن الاجتماعي لدعم العمالة غير المنتظمة، والخاصة بتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي، حيث وزع تحت ظلها عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، كما أنها قامت بمبادرة “أصلها مصري” التي تستهدف تدريب 2000عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16محافظة بالمرحلة الأولى منها.

كما قامت وزارة التضامن بتوزيع مستلزمات حماية شخصية لنحو 21 ألف عامل في عددًا من شركات النقل بتكلفة 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص ضمن مبادرة “طريقك أمان” الخاصة بعمال التوصيل، علاوة على قيامها بمشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"، حيث جرى تدريب 3141 عامل وعاملة في 8 محافظات “أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ والبحيرة” في مجالات “معاون تمريض، مديرة منزل، مصنع غذائي والتفصيل والخياطة”.

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ميناء سفاجا البحرى يستقبل أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج

أما مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، فهي تنفذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ570 مليون جنيه، وتستهدف توفير فرص عمل لنحو 30 ألف مستفيد في 16 محافظة من المحافظات الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم.

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