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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت تتعلم القيادة .. فتاة تصدم تلميذا داخل سايبر بالقليوبية

الطفل
الطفل

أصيب طفل بإصابات خطيرة بعدما صدمته فتاة بسيارتها خلال وجوده داخل سايبر مجاور لمنزله بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى في حالة خطرة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر ، بإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عاما بإصابات خطيرة.
وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان موجودا به المجنى عليه مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد. 
وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وتم حجزه بالرعاية المركزة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.

طفل القليوبية مركز شرطة شبين القناطر شبين القناطر الأجهزة الامنية

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