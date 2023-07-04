عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشروعات جديدة وإعادة تأهيل المصنع.. أبرز ملامح تطوير شركة مصر للألومنيوم

صدى البلد

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن أبرز المشروعات المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة لتحديث صناعة الألومنيوم وتطوير شركة مصر للألومنيوم، وذلك في إطار استراتيجيتها الكاملة لتطوير شركاتها التابعة وإعادة هيكلة الصناعات القائمة والتوسع فيها.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تدشين 4 مشروعات جديدة من المستهدف تدشينهم في شركة مصر للألومنيوم خلال المرحلة المقبلة.

txt

لاستخلاص الألومنيوم.. وصول 28 ألف طن فحم بترولي إلى ميناء سفاجا البحري

txt

وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس ألومنيوم البحرين فتح فرص جديدة للاستثمار

وتضمنت هذه المشروعات إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار وجاري الآن بحث أكثر من آلية للتمويل في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وأيضا التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاستثماري وهناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق التفريعة" وتم الحصول على الموافقات لكن جاري دراسة المزايا النسبية لكل منطقة قبل الاستقرار عليها والوصول إلى اتفاقية بشأن المصنع.

ويتمثل المشروع الثاني في انتاج خام البوكسيت الذي يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد خاصة وان معظم الخامات يتم استيرادها،  ويتم حاليا البحث عن شركاء للتمويل.

والمشروع الثالث لانتاج الفويل سيتم إنشائه في مصنع نجع حمادي، بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية.

والمشروع الرابع عبارة عن انشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، تنتج 1 جيجا، بتكلفة استثمارية نحو مليار دولار.

وبجانب المشروعات الجديدة اعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية،  عن طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل مصنع مصر للألومنيوم القائم .

ويشمل إعادة تأهيل الشركة نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك أيضا إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وحددت شركة مصر للألومنيوم يوم 12 أكتوبر المقبل أخر موعد لتسليم مظاريف مناقصة إعادة تأهيل المصنع.

وزارة قطاع الاعمال الشركة القابضة للصناعات المعدنية الالومنيوم صناعة الألومنيوم البوكسيت الفويل مصر للالومنيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

موضوعات متعلقة

41 مليار جنيه تمويلات لمشروعات متوسطة ومتناهية الصغر حتى مارس الماضي

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

دعم المنتج المحلي.. أبرز مزايا العمل بنظام المناطق الاستثمارية

الدينار مستقر .. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الاثنين

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

أسعار مواد البناء.. انخفاض الحديد وتباين الأسمنت اليوم 3-7-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 3-7-2023

أسعار الريال السعودى رسميا في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

اشتية يرد على مغالطات الغرب: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

رغم توافر الأعلاف وانخفاض الدواجن.. لماذا ترتفع أسعار البيض في الأسواق؟

أنس جابر تكتسح البولندية مجدلينا فريش في افتتاح مبارياتها ببطولة ويمبلدون للتنس

تطور خطير.. روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو في الهجوم بمسيرات على موسكو

رئيس الوزراء يناقش آلية التنسيق للإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية

بيان عاجل من الرئيس الشيشاني بشأن ضرب صحفية ومحام في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ