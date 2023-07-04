مشروعات جديدة وإعادة تأهيل المصنع.. أبرز ملامح تطوير شركة مصر للألومنيوم

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن أبرز المشروعات المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة لتحديث صناعة الألومنيوم وتطوير شركة مصر للألومنيوم، وذلك في إطار استراتيجيتها الكاملة لتطوير شركاتها التابعة وإعادة هيكلة الصناعات القائمة والتوسع فيها.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تدشين 4 مشروعات جديدة من المستهدف تدشينهم في شركة مصر للألومنيوم خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت هذه المشروعات إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار وجاري الآن بحث أكثر من آلية للتمويل في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وأيضا التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاستثماري وهناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق التفريعة" وتم الحصول على الموافقات لكن جاري دراسة المزايا النسبية لكل منطقة قبل الاستقرار عليها والوصول إلى اتفاقية بشأن المصنع.

ويتمثل المشروع الثاني في انتاج خام البوكسيت الذي يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد خاصة وان معظم الخامات يتم استيرادها، ويتم حاليا البحث عن شركاء للتمويل.

والمشروع الثالث لانتاج الفويل سيتم إنشائه في مصنع نجع حمادي، بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية.

والمشروع الرابع عبارة عن انشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، تنتج 1 جيجا، بتكلفة استثمارية نحو مليار دولار.

وبجانب المشروعات الجديدة اعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل مصنع مصر للألومنيوم القائم .

ويشمل إعادة تأهيل الشركة نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك أيضا إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وحددت شركة مصر للألومنيوم يوم 12 أكتوبر المقبل أخر موعد لتسليم مظاريف مناقصة إعادة تأهيل المصنع.