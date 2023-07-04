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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تايجر جريء.. ندى الكامل تبرز أناقتها بإطلالة ساحرة

ندى الكامل
ندى الكامل

خطفت ندى الكامل طليقة النجم احمد الفيشاوي انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ندى الكامل، باطلالة مثيرة مرتدية فستان تايجر مكشوف، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا بين كتفيها على بطريقة ملفتة.

نبذة عن حياة ندى الكامل 

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

جدير بالذكر أن ندى الكامل سبق وأثارت، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـ عمر كمال عبر حسابها بموقع انستجرام، جاء فيها: "أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك"، كما تداولت بعض الأخبار مؤخرا، حول زواج الثنائي ندى الكامل وعمر كمال، وذلك بعد انتشار صورة للأخير مع الداعية الإسلامي الشيخ أسامة قابيل.

منشور عمر كمال

وكتب عمر كمال منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "إمبارح شُفت صديقي الدكتور أسامة قابيل، بعد شغله ونورني وكان قعدة جميلة، وأخدنا صور عادية بعد القعدة، وكان لابس اللبس الأزهري الجميل لأنه بعد شغله، الناس في لحظة ربطت ده إنه كتبت كتابي وبحاجات شخصية في حياتي، مع إنى كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها".
 

 

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طليقة الفيشاوي ندى الكامل اطلالة تايجر إطلالة مثيرة

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