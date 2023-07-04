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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إكسترا نيوز تكشف جهود الدولة لمساعدة النازحين السودانيين.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال أحمد عبدالرازق مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان، إن معبر قسطل البري الحدودي ما زال يستقبل الوافدين من الحرب في السودان، مؤكدًا أن أعدادهم زادت عن 250 ألفًا من 25 جنسية.

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شاهد.. استمرار استقبال الوافدين من السودان عبر معبر قسطل

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وافدون سودانيون يشيدون بدور مصر في تسهيل الإجراءات بمعبر قسطل .. فيديو

 

وأضاف عبدالرازق، خلال رسالة على الهواء مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تبذل جهودها لاستقبال الوافدين وتضع نصب عينيها طول المسافة من السودان لمصر والتي تصل إلى 1000 كيلو متر.

وأشار إلى أنه يتم استقبال النازحين وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها الدولة ومنها ضرورة الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحفظ المواطن من التعرض للابتزاز من الجانب الآخر وكذلك التأشيرات المزورة.

وتابع أنه تمت زيادة أعداد موظفي الهجرة والتوثيق لتيسير الإجراءات بالمعبر، وكذلك الدفع بعدد من الصراف الآلي لتيسير عمليات سحب الأموال عليهم، وتوفير مكالمات مجانية لهم، كما يتم تقديم الخدمات الطبية عبر نقطة ثابتة للحجر الصحي ولا يمكن للوافد الخروج من المعبر قبل حصوله على ختم الحجر، إضافة إلى وجود سيارات متنقلة ونقطة للهلال الأحمر وتقدم الخدمات الصحية مجانًا كما يتم نقل الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفيات.

الإعلامية نانسي نور الحرب في السودان الخدمات الصحية الدولة المصرية السودانيين قسطل البري مراسل اكسترا نيوز

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