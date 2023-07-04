بالشراكة مع الإمارات والمغرب.. إسرائيل تدرس عمل قبة حديدية سيبرانية جديدة

قال مدير عام مديرية الإنترنت الإسرائيلية، جابي بورتنوي، اليوم الثلاثاء، إن هناك نية إسرائيلية لإنشاء قبة حديدية سيبرانية بالشراكة مع المغرب والإمارات.

وأوضح بورتنوي في تصريحات له خلال حدث "الأسبوع السيبراني" الذي أقيم في جامعة تل أبيب، أن القبة الحديدية السيبرانية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تهدف إلى تعزيز نهج شامل للدفاع بشكل استباقي للأمن السيبراني بين الثلاث دول.

وجدير بالذكر أن المغرب وإسرائيل قد وقعا اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني، وإقامة تعاون في البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر.

وتهدف الاتفاقية الموقعه بين إسرائيل والمغرب إلى تعزيز التعاون التشغيلي والبحث والتطوير، وتبادل المعلومات والمعرفة بين البلدين في مجال الأمن السيبراني.