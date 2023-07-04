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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب روسيا

زلزال
زلزال

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا، اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة كامتشاتكا بروسيا.

ووقع الزلزال بمنطقة أوست كامتشاتسك، وعمق 7 كيلومترات في الشرق الأقصى الروسي.

وأشار فرع المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا، إلي أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية، بوقوع زلزال قوي في أنابا في إقليم كراسنودار الروسي.

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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة في "كامتشاتكا" شرقي روسيا

وقال مرصد روسي لرصد الزلازل: "تم تسجيل حدث زلزالي مع مركز الزلزال، على بعد 30 كيلومترا من أنابا على عمق 10 كيلومترات في البحر..  سجلت أجهزة محطة أنابا الزلزالية هزات بلغت قوتها 3.6 ريختر”.

زلزال روسيا

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