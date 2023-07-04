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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة: دعم الجامعة ساعد مجلة الكلية في دخول التصنيف الدولي

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل الرابع.

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من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إدارة جامعة القاهرة اتفقت في عام 2018 مع بنك المعرفة المصري أن يكون الناشر البريطاني إميرالد Emerald هو الناشر الدولي للمجلة مما سهل للمجلة الدخول في قواعد التصنيف الدولية والحصول على معاملات تأثير دولية، منوهًا إلى أن المجلة علمية فصلية محکمة تصدر عن کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ وتعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية فى علوم الاقتصاد، والإحصاء، والسياسة، والإدارة العامة، وتطبيقات الحاسب الآلى في العلوم الاجتماعية، کما تعنى المجلة بتقديم الرؤى العلمية، وعروض الکتب، ومتابعة الندوات والمؤتمرات.

كما قالت الدكتورة هبة نصار رئيس تحرير المجلة، إن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تم إدراجها العام الماضي في كل من تصنيف سكوبس الدولي وتصنيف كلاريفت انالتكس كمجلة واعدة قبل أن تحصل على معامل تأثير كل من المؤسستين هذا العام، مشيرة إلى أن المجلة تختص بنشر الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإدارة العامة.

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