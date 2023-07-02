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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| التعليم العالي: لا يحق للطالب دخول تنسيق الجامعات 2023 في هذه الحالة.. مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الفحص والعلاج لـ 7 آلاف شخص خلال إجازة عيد الأضحى

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية…

 

التعليم العالي: لا يحق للطالب دخول تنسيق الجامعات 2023 في هذه الحالة

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

 

لطلاب الدراسات العليا| تعرف على آخر موعد لغلق باب الالتماسات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023 ميلاديًا، مشيرة إلى أن التقديم بدأ من يوم الاثنين 26 يونيو ويستمر حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

 

خبير : أهداف استراتيجية الدولة المصرية 2030 تتحقق بتحسين جودة التعليم

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن النهوض بقطاع التعليم العالي يعد جزءًا حيويًا من رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في هذا القطاع يعزز قدرة الشباب المصري على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، ويساهم في تطور المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

 

خبير تعليم: الجامعات المصرية تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تتبني رؤية واضحة لتطوير قطاع التعليم الجامعي وتحسين جودة مخرجاته، وتم اتخاذ خطوات واسعة لتحقيق هذه الرؤية من خلال عدة إجراءات رشيده من قبل الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية المتعلقة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، مما يعزز سمعة الجامعات المصرية ويسهم في تطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب وتشجيع الإبداع والابتكار.

 

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 7 آلاف حالة فحص وعلاج خلال إجازة عيد الأضحى

استقبلت مستشفى الاستقبال والطوارئ بجامعة القاهرة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم جميع الحالات المرضية والتي وصلت أكثر من 7 آلاف حالة للكشف وإجراء الأشعة والتحاليل والعمليات وذلك على مدار اليوم، وبحضور كامل الأطقم الطبية والتمريضية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ، واستقبال جميع الحالات التي لجأت إلى المستشفى باعتبار مستشفيات الجامعة هي الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا وذلك حسب تقرير للمستشفى.

 

خبير: الجامعات التكنولوجية تقدم برامج متميزة تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا مهمًا في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التقنية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث تعمل هذه الجامعات على توفير برامج تعليمية متخصصة وتدريب عملي للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب الخبرات وتطوير قدراتهم العملية، واحتراماً لهذا الدور الحيوي، يتم توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة.

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