استاذ كبد بجامعة المنصور: مصر رائدة في زراعة الأعضاء عالميا

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد بجامعة المنصورة والفائز بجائزة الرواد في العلوم الطبية، أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في زراعة الأعضاء، وخاصة زراعة الكبد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه زراعة الأعضاء عملية معقدة ودقيقة وتحتاج لتقنيات كبيرة، مضيفًا أن مركز زراعة الجهاز الهضمي بالمنصورة أنجز أكثر من 30 ألف عملية جهاز هضمي، وهذا إنجاز كبير مقارنة بأوروبا ، التي لم تنتج هذا الرقم في 40 سنة.



وواصل: "مصر لديها الخبرات المميزة، والجميع يعمل من خلال منظومة فريق وليس شخص، والجميع يؤدي عمله، والمصري ليس بحاجة للاستعانة بالأجانب إذا أدى عملة بإصرار وحب للوطن، ومصر قادرة أن تصبح رائدة في كل المجالات".

وشدد على أهمية البحث العلمي في مصر، لافتة إلى أن مركز المنصورة للكبد نشر أكثر من 100 بحث في الدوريات العالمية.