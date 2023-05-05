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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تاج الدين: ناقشنا زراعة الأعضاء مع رجال الدين ولا يوجد مانع شرعي

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تحديات زراعة الأعضاء، موضحًا: «جزء من التحديات هو التكلفة المادية والحصول على الأعضاء، وهناك نقاش حول كيفية الحصول على الأعضاء للحالات التي تحتاج إلى زراعة، كما ناقشنا هذا الأمر مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولا يوجد مانع شرعي ضد هذا الأمر». 

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وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : «مثلا، عندما نتحدث عن عملية زراعة الرئة التي تمت في جامعة عين شمس، فإن الحالة التي نُقلت إليها الرئة، حصلت على فصين من متبرعين إثنين، وكانا شقيقين، أي أن لدينا 3 غرف جراحات تعمل في وقت واحد للحصول على زرع الرئة». 


وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «في مصر، يتم نقل العضو من إنسان حي، مثل الكبد والرئة، أما النقاش الذي يتم هو الحصول على أعضاء من الحالات التي فيها موت للمخ، ونحاول التوافق على وجود نوع من الرضاء المجتمعي على نقل الأعضاء، حيث يتم بناء الوعي تدريجيا، ويجب أن يكون هناك قناعة كاملة». 
 

عوض تاج الدين الصحة زراعة الأعضاء القناة الأولى زراعة الرئة

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