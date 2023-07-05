عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد توقيعه لـ بيراميدز.. سيف جعفر يوجّه صدمة جديدة لإدارة الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك لن يتفاوض مع مصطفى فتحي واللاعب سيكمل مسيرته في بيراميدز الذي يمتلك أحقية شرائه من التعاون السعودي بعد ما تألق بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مصطفى فتحي متألق ويعيش فترة فنية جيدة وانضم لمنتخب مصر، والزمالك لم يفتح باب العودة مطلقا أمامه مجددًا".

شبانة: الزمالك لم يتفاوض مع مصطفى فتحي.. وسيف جعفر يريد شكوى النادي

وأضاف: "سيف جعفر يريد تقديم شكوى ضد إدارة نادي الزمالك بسبب التصريحات الهجومية ضده".

وأكمل: "الزمالك قرر أيضًا تقديم شكوى ضد سيف جعفر بسبب انقطاعه عن التدريبات".

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز ورحيله عن الزمالك.

الزمالك مصطفى فتحي محمد شبانة التعاون السعودي بيراميدز سيف جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ15 رسميا

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية

وسط الانفجار الوشيك.. هل تتكرّر كارثة تشيرنوبل بمحطة زابورويجيا النووية؟

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

100 ألف جنيه عقوبة التبديد|تعديلات بقانون تنظيم المنقولات الزوجية أبرزها التوثيق بالشهر العقاري

للمبتدئين .. 3 خطوات اتبعها لو عربيتك عطلت على الطرق الرئيسية

ابني يسألنى أين الله وما شكله فماذا أقول له؟ ..شاهد رد الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب جريء.. مي حلمي تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

بفستان مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها على البحر |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب على الريق؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ