بعد توقيعه لـ بيراميدز.. سيف جعفر يوجّه صدمة جديدة لإدارة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك لن يتفاوض مع مصطفى فتحي واللاعب سيكمل مسيرته في بيراميدز الذي يمتلك أحقية شرائه من التعاون السعودي بعد ما تألق بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مصطفى فتحي متألق ويعيش فترة فنية جيدة وانضم لمنتخب مصر، والزمالك لم يفتح باب العودة مطلقا أمامه مجددًا".

شبانة: الزمالك لم يتفاوض مع مصطفى فتحي.. وسيف جعفر يريد شكوى النادي

وأضاف: "سيف جعفر يريد تقديم شكوى ضد إدارة نادي الزمالك بسبب التصريحات الهجومية ضده".

وأكمل: "الزمالك قرر أيضًا تقديم شكوى ضد سيف جعفر بسبب انقطاعه عن التدريبات".

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز ورحيله عن الزمالك.