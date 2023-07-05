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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة ينتقد كثرة المواليد بإحدى قرى الفيوم ويوجّه نصائح للسيدات والأمهات|فيديو

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ الفيوم أثناء الجولة

انتقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  كثرة المواليد بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، موجها نصائحه للسيدات والأمهات أثناء لقائه معهم، بأن  الخلفة  عند ربنا رزق ، لكن  لازم نخلى أولادنا صحتهم جيدة  ، ولابد ان يكون بين الطفل والآخر مسافات من أجل أن تستطيع الأم  الاهتمام بصحته وإرضاعه الرضاعة الطبيعية، وتستطيع الأم أن تحافظ على صحة طفلها وتقوم بتربيته التربية  الصحيحة.

وكان  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قد قام بتفقد  فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، لمتابعة أعمال الحملة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، والنائب محسن أبوسمنة عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
وتفقد وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، والأطفال، والجراحة العامة، والمبادرات، والتوعية والتثقيف الصحي، واطمأن الوزير، والمحافظ، على تواجد الفرق الطبية، وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة، وتابع وزير الصحة، معدلات التردد على العيادات التخصصية، وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً دورها الهام في توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية.

 

 

 

 

وزير الصحة يُشيد بمستوى الخدمات بمستشفى طامية المركزي

 

 

 

وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان فعاليات «100 يوم صحة» بقرية سنهور القبلية

 

 

 

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