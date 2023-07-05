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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك على رأس القائمة

مليارديرات العالم يحققون متوسط 14 مليون دولار يوميًا على مدار الـ6 أشهر الماضية

إيلون ماسك وزوكربيرج
إيلون ماسك وزوكربيرج يحققان ثروة ضخمة في الـ 6 أشهر الماضية

حقق رجل الأعمال، إيلون ماسك ثروة كبيرة منذ بداية العام وحتى 30 يونيو الماضي، حيث استطاع أن يأتي على رأس قائمة المليارديرات في العالم، ليظل في منصبه المفضل - منذ فترة - كأغنى شخص في العالم، بزيادة قدرت بـ  96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته حتى 30 يونيو.     

 

واستطاع كل عضو في مؤشر بلومبرج للمليارديرات تحقيق ما متوسطه 14 مليون دولار يوميًا على مدار الأشهر الستة الماضية ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج، حيث كان أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من عام 2020، نظرا لانتعاش الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كورونا، كوفيد-19. 

وأضاف أغنى 500 شخص في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023، كما حقق الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، كذلك ثروة ضخمة منذ بداية العام، وحتى 30 يونيو الماضي، حيث زادت ثروته بمقدار 58.9 مليار دولار، بحسب “مجلة فورتشن” . 

 

انخفاض كبير في ثروة عملاق الصناعة الهندي والمستثمر الأمريكي كارل ايكان  

 

وعلى عكس ماسك و زوكربيرج انخفض صافي ثروة الملياردير الهندي، جوتام أداني في نفس الفترة، حيث خسر 60.2 مليار دولار، وسجل أداني ، رئيس مجلس إدارة Adani Group المتخصصة في الطاقة والنقل والموانئ، أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير، حيث خسر حوالي 20.8 مليار دولار في 27 يناير، بعد أن اتهمت شركة Hindenburg Research، مجموعته بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم، وهو ما ينفيه أداني. 

 

كما انخفض صافي ثروة المستثمر كارل ايكان، بمقدار 13.4 مليار دولار بنسبة 57%، وهي أكبر نسبة انخفاض لأي عضو في مؤشر بلومبرج للمليارديرات في هذه الفترة.

 

وتزامنت المكاسب مع صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ، وكذلك الحرب المستمرة في أوكرانيا، والأزمة في البنوك الإقليمية. 

 

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 16%، كما شهد مؤشر Nasdaq-100 ارتفاعا قيمته 39% كأفضل أداء نصف سنوي له على الإطلاق، حيث عزّز هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.

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