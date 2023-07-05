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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتصدى لهجوم أوكراني قرب سوليدار

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن قائد وحدة مدفعية في الجيش الروسي عن التصدي لهجوم أوكراني قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك، وتدمير مدرعتين، والقضاء على الجزء الأكبر من قوات كييف التي حاولت تنفيذ الهجوم.

وحسب “روسيا اليوم”، قال قائد وحدة المدفعية في اللواء 200: "تقدمت مجموعة أوكرانيا المكونة من 4 مركبات، إلى مواقعنا الأمامية، وتم تدمير مركبتين أثناء اقترابهما، ووصلت مركبتان تقريبا إلى مواقعنا الأمامية، ونزل المشاة جزئيا واصطدمت بمشاتنا".

وأشار إلى أن الوحدات الروسية دمرت الجزء الأكبر من المجموعة عند نزولها من المدرعات باستخدام منظومات الصواريخ المحمولة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية صدت 10 هجمات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتمكنت من القضاء على نحو 300 جندي خلال يوم.

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