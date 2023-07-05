على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

رحل عن النادي الاهلي لاعب جديد على غرار الاعب حمدي فتحي، حيث حيث تشهد جميع الأندية الرياضية حركة تنقلات للاعبين في الفترة الاخيرة وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تزامننا مع أقتراب الأنتقالات الصيفية المقبلة.

برونو سافيو

نجم جديد يغادر صفوف النادي الاهلي

أعلن نادي بوليفار البوليفي عن ضم البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، وذلك بعدما أصدر مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، قرار بعدم الاعتماد على خدمات هذا الاعب خلال الفترة المقبلة.

ماذا قال نادي بوليفار عن البرازيلي برونو سافيو ؟

دشن نادي بوليفار عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماع تويتر بوست يقول من خلالة: "يعود برونو سافيو إلى الأكاديمية ليعرض سحره ويبهرنا بموهبته".

تاريخ المهاجم البرازيلي مع الاهلي

ومن جانب اخر، يذكر أن الاعب البرازيلي برونو سافيو لعب من النادي الاهلي 31 مباراة في عام 2022، وسجل 16 هدفا وصنع 4.

حمدي فتحي يغادر الاهلي ويودع زملائه

غادر حمدي فتحي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، القاهرة، خلال الساعات الماضية، متوجها إلى قطر استعدادا للانضمام لناديه الجديد الوكرة.

حمدي فتحي يخضع للكشف الطبي بقطر

ولا سيما أن اللاعب حمدي فتحي غادر إلى قطر، من أجل الخضوع للكشف الطبي، اليوم مع النادي القطري قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

فمغادرة اللاعب في هذا التوقيت يعني عدم اكتماله للموسم مع الأحمر، وذلك جاء بالاتفاق بين الطرفين، في ظل احتياج نادي الوكرة للاعب من أجل بدء فترة الإعداد معهم.

النادي الاهلي

هل ينتقل تريزيجيه وحجازي للأهلي؟

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لصفوف الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم" عبر فضائية أون تايم سبورتس1، أن هناك شركة مصرية خاصة بتسويق اللاعبين ستقدم عرضًا لكل من تريزيجيه وحجازي من أجل اللعب للنادي الأهلي".

وأضاف زاهر، "الشركة مستعدة لدفع من 80 إلى 100 مليون جنيه كعرض مالي لانضمام محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للمارد الأحمر".

واختتم زاهر تصريحاته قائلاً: "الشركة لا تنتمي للنادي الأهلي ولكنها وضعت شرطًا بدفع المبلغ المالي المذكور حال ارتداء الثنائي القميص الأحمر كنوع من أنواع التسويق خاصة وأنها ستقوم بتسويق الثنائي إعلانيًا كلاعبين في الأهلي".