بـ 630 جنيها فقط.. تعرف على أحدث إصدارات Nokia من الموبايلات

أطلقت شركة HMD Global اليوم هاتفين جديدين من فئة feature phones في الهند يدعمان خدمة UPI، وهما نوكيا Nokia 110 4G و Nokia 110 2G لعام 2023.

مواصفات هواتف Nokia

يأتي الجهازان بتحسينات طفيفة في التصميم مقارنة بالنماذج السابقة، كما يتميزان بخيارات ألوان جديدة تمنح الجهاز مظهرًا أكثر احترافية. والأهم من ذلك، يأتي الجهازان هذا العام بدعم مدمج لخدمة الدفع UPI، مما يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات بسهولة بضغطة زر واحدة.



كما يتميز الجهازان بمقاومة جيدة للصدمات، حيث يضم Nokia 110 4G بطارية بقوة 1450 مللي أمبير، بينما يحتوي Nokia 110 2G على بطارية بقوة 1000 مللي أمبير، كما يدعم كل منهما توسيع التخزين حتى 32 جيجابايت.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر كل من Nokia 110 4G و Nokia 110 2G وظيفة راديو FM اللاسلكي، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأخبار والموسيقى والرياضة من خلال محطات FM المفضلة لديهم أثناء التنقل، دون الحاجة إلى سماعات رأس.

يأتي Nokia 110 4G بشاشة QQVGA بحجم 1.8 بوصات، وكاميرا خلفية بدقة QVGA، وبطارية بقوة 1450mAh توفر ما يصل إلى 12 يومًا من وقت الاستعداد و 8 ساعات من وقت التحدث (4G). ويدعم الجهاز اتصال Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم ومنفذ Micro USB 2.0. كما يدعم الهاتف بطاقات microSD حتى 32 جيجابايت ويعمل بنظام التشغيل S30+. والجهاز مزود بلوحة خلفية مصنوعة من البولي كربونات بنانو تكستر، ويحمل تصنيف مقاومة للماء IP52. يأتي Nokia 110 4G بخيارات الألوان Midnight Blue و Arctic Purple ويزن 94.5 جرامًا ويبلغ حجمه 50 مم × 121.5 مم × 14.4 مم.

ومن ناحية أخرى، يحتوي Nokia 110 2G على شاشة QQVGA بحجم 1.8 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة QVGA، وبطارية بقوة 1000mAh توفر ما يصل إلى 12 يومًا من وقت الاستعداد. ويدعم الجهاز اتصال Micro-USB (1.1)، ويدعم بطاقات microSD حتى 32 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل S30+، ويأتي مع استقبال راديو FM بالأسلاك واللاسلكي ويدعم شبكات 2G مع قدرة على الاتصال بشريحتي SIM. والجهاز مزود بلوحة خلفية مصنوعة من البولي كربونات بنانو تكستر، ويحمل تصنيف مقاومة للماء IP52. يأتي Nokia 110 2G بخيارات الألوان Charcoal و Cloudy Blue ويزن 79.6 جرامًا ويبلغ حجمه 49.4 مم × 115.07 مم × 14.4 مم.

أسعار هواتف Nokia

ويتم تسعير Nokia 110 4G (2023) بسعر 2,499 روبية (أي ما يعادل 925 جنيه)، ويتيح اختيار اللون بين الأزرق و البنفسجي. بينما يتم تسعير Nokia 110 2G (2023) بسعر 1,699 روبية (أي ما يعادل 630 جنيه مصري) ويأتي بخيارات الألوان الأسود و الأزرق. ويمكن شراء الهاتفين من Nokia.com والمتاجر المحلية، وسيكون متاحًا قريبًا من بائعين آخرين أيضًا.