عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان التايلاندي يصوت لاختيار رئيس وزارء جديد في 13 يوليو الجاري

صدى البلد

  أعلن رئيس مجلس النواب التايلاندي "وان محمد نور ماتها" اليوم الأربعاء أن البرلمان سيصوت لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد في 13 من شهر يوليو الجاري.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه من المتوقع أن يقترح تحالف مؤلف من حزبي "التقدم إلى الأمام" و"بويا تاي" بالإضافة إلى ستة أحزاب أخرى، دعم "بيتا ليمجارونرات" زعيم حزب "التقدم إلى الأمام" ليكون رئيس الوزراء القادم للبلاد ليحل محل رئيس الوزراء الحالي "برايوت تشان أوتشا".
ويتمتع الائتلاف بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، ولكنه ما زال يحتاج إلى دعم أعضاء مجلس الشيوخ حتى يفوز بيتا برئاسة الوزراء، وقد تم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ بشكل فعال من قبل الجيش بعد أن دبر انقلاب عام 2014.
يأتي هذا الإعلان عقب يوم من اختيار البرلمان التايلاندي "نور ماتها" كرئيس جديد لمجلس النواب، وهو الدور الذي يستطيع فيه الدعوة إلى جلسة مشتركة للهيئة التشريعية المكونة من مجلسين في البلاد للتصويت على رئيس الوزراء المقبل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والمتأخرات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. ومؤتمر صحفي لإعلانها اليوم

نالوا حُسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة 3 حجاج من كفر الشيخ بالسعودية| شاهد

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

ترشيحاتنا

المالية: توحيد حساب ضرائب المرتبات يعزز التحول الرقمي

عبد الكريم يجتمع مع ممثلي منظمة اليونيدو لدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة

اشتروا الذهب بسرعة.. تراجع كبير في أسعار المعدن النفيس عالمياً

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في منشأة للطاقة

ضربة قاصمة جديد للدولار الأمريكي.. ماذا حدث قبل عدة ساعات؟

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ