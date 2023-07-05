البرلمان التايلاندي يصوت لاختيار رئيس وزارء جديد في 13 يوليو الجاري

أعلن رئيس مجلس النواب التايلاندي "وان محمد نور ماتها" اليوم الأربعاء أن البرلمان سيصوت لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد في 13 من شهر يوليو الجاري.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه من المتوقع أن يقترح تحالف مؤلف من حزبي "التقدم إلى الأمام" و"بويا تاي" بالإضافة إلى ستة أحزاب أخرى، دعم "بيتا ليمجارونرات" زعيم حزب "التقدم إلى الأمام" ليكون رئيس الوزراء القادم للبلاد ليحل محل رئيس الوزراء الحالي "برايوت تشان أوتشا".

ويتمتع الائتلاف بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، ولكنه ما زال يحتاج إلى دعم أعضاء مجلس الشيوخ حتى يفوز بيتا برئاسة الوزراء، وقد تم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ بشكل فعال من قبل الجيش بعد أن دبر انقلاب عام 2014.

يأتي هذا الإعلان عقب يوم من اختيار البرلمان التايلاندي "نور ماتها" كرئيس جديد لمجلس النواب، وهو الدور الذي يستطيع فيه الدعوة إلى جلسة مشتركة للهيئة التشريعية المكونة من مجلسين في البلاد للتصويت على رئيس الوزراء المقبل.

