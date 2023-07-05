عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1650 زائر في أيام عيد الأضحى المبارك

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان

قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان ان الحديقة شهدت خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك إقبال 1650 زائراً ، منهم 375 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات .

وأشار الدكتور عمرو محمود إلى أن إدارة الحديقة تحرص على توفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة للزوار حتى يستمتعوا بقضاء يوم مميز داخل هذا المزار السياحى الذى يضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

محافظ أسوان: الإعداد لإقامة مهرجان الفن بالألوان خلال أكتوبر القادم

إزالة فورية لـ 6 حالات تعد بدراو وكوم أمبو شمال أسوان

الحديقة النباتية

وتابع عمرو محمود أنه سبق تكثيف العمل خاصة قبل مواسم الأعياد والمناسبات العامة، لتلافى كافة العقبات والملاحظات، وذلك من خلال النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه.

وأضاف أن الحديقة النباتية تعتبر هى أحد المزارات السياحية الهامة فى مدينة أسوان، وفى المواسم تستقبل زوارها وضيوفها من كافة الأنحاء لقضاء موسم الأعياد والمناسبات فى الحديقة.

وأكمل أن عيد الأضحى المبارك يعتبر من المناسبات التى تجذب أعداد كبيرة إلى الحديقة حيث أن الحديقة النباتية تعتبر 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية ، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم الإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر القادم ، والذى تأتى من أبرز أهدافه تحويل الأحياء السكنية لبانوراما جمالية بلمسات فنية راقية يشارك فيه أصحاب الأفكار الفنية الإبداعية. 

ويأتى ذلك فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة أسوان خلال الفترة الحالية لإبراز هويتها البصرية ومعالمها الطبيعية وتراثها الحضارى والسياحى. 

 

محافظ أسوان يتابع جهود وانشطة المحليات بالمدن والمراكز

إزالة 5 حالات إشغال في جولة لـ محافظ أسوان

جهود

وأشار المحافظ إلى حرصه لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وابتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى مشروعات التطوير والتجميل التى تم وجارى تنفيذها على أرض أسوان ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ختام " أسبوع الصعيد " خلال ديسمبر 2021 .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً مديرى المكتب الفنى والمركز التكنولوجى بالمحافظة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الحديقة النباتية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. ومؤتمر صحفي لإعلانها اليوم

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: الإعداد لإقامة مهرجان الفن بالألوان خلال أكتوبر القادم

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تخرج 3 دفعات من خريجي برنامج الافتياس

توافر السلع بالأسواق .. بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

أبرزها الأثاث المنزلي.. 10 حالات معفاة من الضريبة الجمركية بأمر القانون

شيخ العروبة.. من هو أحمد زكي باشا؟

هجوم أوكراني بالصواريخ على مدن روسية.. وحكام المناطق يكشفون الخسائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ