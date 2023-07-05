الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1650 زائر في أيام عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان ان الحديقة شهدت خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك إقبال 1650 زائراً ، منهم 375 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات .

وأشار الدكتور عمرو محمود إلى أن إدارة الحديقة تحرص على توفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة للزوار حتى يستمتعوا بقضاء يوم مميز داخل هذا المزار السياحى الذى يضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

الحديقة النباتية

وتابع عمرو محمود أنه سبق تكثيف العمل خاصة قبل مواسم الأعياد والمناسبات العامة، لتلافى كافة العقبات والملاحظات، وذلك من خلال النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه.

وأضاف أن الحديقة النباتية تعتبر هى أحد المزارات السياحية الهامة فى مدينة أسوان، وفى المواسم تستقبل زوارها وضيوفها من كافة الأنحاء لقضاء موسم الأعياد والمناسبات فى الحديقة.

وأكمل أن عيد الأضحى المبارك يعتبر من المناسبات التى تجذب أعداد كبيرة إلى الحديقة حيث أن الحديقة النباتية تعتبر 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية ، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم الإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر القادم ، والذى تأتى من أبرز أهدافه تحويل الأحياء السكنية لبانوراما جمالية بلمسات فنية راقية يشارك فيه أصحاب الأفكار الفنية الإبداعية.

ويأتى ذلك فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة أسوان خلال الفترة الحالية لإبراز هويتها البصرية ومعالمها الطبيعية وتراثها الحضارى والسياحى.

جهود

وأشار المحافظ إلى حرصه لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وابتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى مشروعات التطوير والتجميل التى تم وجارى تنفيذها على أرض أسوان ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية ختام " أسبوع الصعيد " خلال ديسمبر 2021 .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً مديرى المكتب الفنى والمركز التكنولوجى بالمحافظة.