راسل كرو يكشف عن تفكيره في الاعتزال.. تفاصيل

كشف الممثل العالمي راسل كرو عن تفكيره الجدي في اعتزال الفن، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت على مدار 40 عاما.



وقال “راسل كرو” فى تصريحات صحفية: حين تقف أمام المرآة وتسأل من هو هذا؟ “ .. ” أنا في تلك الفترة الآن".

وأشار “ راسل كرو ” إلى أن المخرج ريدلي سكوت البالغ من العمر 85 عامًا يواصل عمله مع تقدمه في العمر .

وتابع " راسل كرو : سآخذ ريدلي سكوت كنموذج يحتذى به فهو لا يزال يكتشف أشياء جديدة في عمله. أو سأتوقف فقط ولن تسمع مني أبدًا مرة أخرى ، لم أقرر ما سيكون عليه الأمر ، هذان خياران صالحان للغاية.

راسل كرو هو ممثل وموسيقي نيوزيلندي ، ولد عام 1964 في نيوزيلندا، وهو من أصول أوروبية مختلطة.

عندما كان في سن الرابعة، انتقلت أسرة راسل كرو إلى مدينة (سيدني) بأستراليا، حيث تابع والداه عملهما في إعداد الطعام.

وفي أستراليا ظهر للمرة الأولى في سن الرابعة أو الخامسة في مسلسل أسترالي بعنوان (Spyforce) نظرًا لأن منتج المسلسل هو الأب الروحي لوالدته، وقال عبارة واحدة أمام بطل المسلسل (جاك تومسون) ، الذي ظهر بعدها بسنوات طويلة أمامه عام 1994 بدور والده في فيلم مجموعنا

تلقى راسل كرو تعليمه في مدرسة (سيدني) الثانوية للبنين، وفي سن 14 عامًا عادت عائلته مرة آخرى إلى نيوزيلندا حيث استكمل دراسته بمدرسة (أوكلاند) اللغوية ومنها انتقل إلى مدرسة (روزكيل) اللغوية والتي تركها في سن السادسة عشر ليبدأ حلمه في أن يصبح ممثلًا.

عام 1997 شارك راسل كرو في الفيلم الذي ترشح للأوسكار لأفضل فيلم (LA. Confidential).

الفترة الذهبية لـ(راسل كرو) بدأت عام 1999 بثلاثة أفلام متتالية في ثلاثة أعوام متتالية صنعت له شهرة كبيرة، عام 1999 رشح للأوسكار للمرة الأولى عن دوره في فيلم (The Insider): (الدخيل) في فيلم عن قصة حقيقية من إخراج (مايكل مان) وأمام الممثل العظيم (آل باتشينو) عن دوره كعالِم يعمل في شركة سجائر ويقرر التعاون مع صحفي لكشف أسرار رهيبة متعلقة بتأثير منتجات الشركة التي يعمل بها على صحة مدخني سجائرها.



العام التالي مباشرةً قدم راسل كرو أشهر أدواره وثاني ترشيحاته للأوسكار وأول فوز له بها كذلك في فيلم (المصارع): (Gladiator) من إخراج (ريدلي سكوت) عن قصة قائد روماني يقع في الأسر بعد قتل أسرته ويُجبر على أن يصبح مصارعًا للأسود في ساحة الكولوسيوم الشهيرة.



عام 2001 كان الترشيح الثالث لـ راسل كرو للأوسكار عن دوره ف فيلم (A Beautiful Mind): (عقل جميل) بشخصية عالِم الرياضيات الأمريكي الفائز بجائزة نوبل (جون ناش)، برغم التوقعات القوية أنه سيفوز بالجائزة إلا أنه خسرها لصالح (دينزل واشنطن) عن فيلمه (يوم التدريب)، برغم أن (كرو) فاز عن نفس الدور بجوائز البافتا والكرة الذهبية واتحاد ممثلي الشاشة (SAG).

في 2003 قام ببطولة فيلم (Master and Commander: The Far Side of the World) الذي رشح للأوسكار لأفضل فيلم وتلقى تقديرات نقدية جيدة.



عام 2005 اشترك راسل كرو مرة ثانية مع مخرج (عقل جميل)، (رون هوارد) في فيلم (رجل السندريلا) وفي 2006 مع (ريدلي سكوت) ثانية في الفيلم الرومانسي (عام جيد).

في 2007 تعاون للمرة الثالثة مع (ريدلي سكوت) وللمرة الثانية مع الممثل (دينزل واشنطن) في فيلم (رجل عصابات أمريكي) عن قصة حقيقية لشرطي تولى قضية أكبر موزع مخدرات أمريكي في السبعينات، تلقى الفيلم تقديرات نقدية جيدة وأعطاه الناقد الشهير (روجر إيبرت) أربع نجوم من أربعة.

وفي نفس العام اشترك مع (كريستيان بيل) في بطولة إعادة الصنع الناجحة لفيلم الغرب الأمريكي (3:10 TO YUMA) والتي نالت تقديرات نقدية مرتفعة أيضًا.

في 2012 قدم دور المفتش (جافير) في الفيلم الموسيقي الهام (البؤساء): (Les Miserables)، وفي 2013 قام بدور والد سوبرمان الحقيقي (جور-إل) في فيلم (Man of Steel)، وفي 2014 قام بدور البطولة في فيلم المخرج (دارِن أرونوفسكي)، (Noah) عن القصة الدينية للنبي (نوح).

في 2015 أخرج فيلمه الأول (The Water Diviner): (المنقّب عن المياه) في فيلم من بطولته أيضًا عن قصة رجل أسترالي يذهب ليبحث عن ابنائه الذين فقدوا في حرب بعيدة عام 1919.