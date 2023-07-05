تخطي 70 مليون جنيه.. بيت الروبي يتصدر شباك التذاكر أمس

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك تذاكر السينمات المصرية ليلة أمس الثلاثاء ، ليحافظ علي الصدارة منذ طرحه في دور العرض المصرية .

وحقق بيت الروبي ايرادات أمس بلغت 3,105,081 مليون جنيها مصريا ، ليكون مجموع ما حققه خلال أسبوع العيد 50,482,128 مليون جنيها مصريا ، ليرتفع مجمل ما حققه إلي مبلغ 71,148,735 مليون جنيه.

بيت الروبي "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى ، ويشارك فى بطولته كل من نور وتارا عماد.

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز هو كيرة والجن هو الفيلم الأعلى حتي الان تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية ، بعدما حقق ما يزيد عن 117 مليون جنية فى السينمات .

العمل من بطولة كريم عبد العزيز و مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

رصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.