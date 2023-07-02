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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كريم عبدالعزيز عن دوره في بيت الروبي: طول عمري بحب الكوميديا |فيديو

كريم عبد العزيز وكريم
كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن دوره في فيلمه الأخير “بيت الروبي” والذي يشاركه بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة نور، قائلًا:" أنا طول عمري بحب الكوميديا".

وأوضح كريم عبد العزيز خلال حواره المذاع عبر فضائية العربية سبب عدم إقبال الجمهور السعودي على فيلم كيرة وجن، موضحًا:" الفيلم بيحكي عن  موضوع مصري شوية بيتكلم عن الاستعمار والإنجليز ومش كوميديا بعيد عن الشعب السعودي.. لكن المرة دي كوميديا واتمنى أن الفيلم يعجب الشعب السعودي".
 

وعبرعن رأيه في الفنان كريم محمود عبد العزيز، قائلًا:" الناس صنفت كريم في الأول أنه ممثل كوميدي.. بس أنا شايف أنه فنان كبير جدًا وعمل دور حلو جدًا"، متابعًا:" كريم بطل ونجم وبيشيل أفلام لوحده وبعتبره أخويا الصغير".

كريم عبد العزيز بيت الروبي كريم محمود عبد العزيز كيرة وجن توك شو صدى البلد

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