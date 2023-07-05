متتجوزش فقير أو غني.. نجيب ساويرس يرد على داعية سعودي

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على طلب الداعية السعودي محمد العريفي بعدم زواج الفقراء، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”.

وكتب ساويرس في تويتة له: “لا تتجوز وانت فقير و لا حتى وانت غنى.. مش ده قصدك”.

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أكد عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، موضحاً أسباب ذلك خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" لذي يقدمه المذيع سيد على.

وتحدث ساويرس خلال المداخلة عن الحالة الصحية للفنان الشهير عادل إمام، مشيراً إلى تقدمه في العمر وتأثير ذلك على صحته.

ونشر ساويرس رابطًا لتصريحاته خلال المداخلة على حسابه الرسمي على “تويتر”.

رئاسة النادي الأهلي

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه لا يفكر في رئاسة النادي الأهلي، موضحا أسباب ذلك.