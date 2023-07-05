اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن أزمة الفنان أحمد سعد فى حفله الأخير بتونس وردّ الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من خلال بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر مصطفى كامل فيديو لـ أحمد سعد يوضح من خلاله تفاصيل أزمته فى حفله بتونس.

وقال أحمد سعد من خلال الفيديو: "أود أن أشكر كل من وقف بجانبي وساندني من تونس والدول العربية وأوضح حقيقة الموضوع وقبل أى شئ أنا أقدر وأحترم المرأة العربية والتونسية، وما حدث من أفراد لا يمثلون المرأة التونسية".

وأضاف أحمد سعد: "تعاقدت على الحفل وفور وصولي المطار لم أجد التجهيزات المكتوبة فى العقد وتوجهت للحفل وفوجئت أن هناك مؤتمرًا صحفيًا تم تنظيمه من قبل مُنظمة الحفل والعقد مكتوب فيه ممنوع إقامة مؤتمر صحفى ومع ذلك احترمت الصحفيين وأجريت معهم حوارات صحفية".

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شاهد الفيديو

https://fb.watch/lB2TgpKHim/?mibextid=Nif5oz