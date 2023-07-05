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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عينه على الانسحاب| الزمالك بين نارين بشأن قمة الدوري.. والأهلي يترقب حسم اللقب

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

بات نادي الزمالك بين نارين بشأن قمة الدوري أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري؛ بعدما خرجت أصوات تطالب بالانسحاب من القمة، اعتراضا على مشاركة محمود كهربا نجم القلعة الحمراء، وعدم تنفيذ عقوبة إيقافه 12 مباراة الصادرة في وقت سابق من اتحاد الكرة.

النادي الأهلي يترقب مشاركة غريمه التقليدي، نادي الزمالك في قمة الدوري من عدمه، لا سيما وأنها تعتبر حاسمة للتتويج بلقب الدوري الممتاز، حال الفوز أمام الإسماعيلي الليلة، وأمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يليه.

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جدل فى الزمالك حول لقاء القمة

سادت حالة من الجدل داخل نادي الزمالك حيث خرج فريق يتمسك بتكرار سيناريو الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي؛ اعتراضا على عدم تنفيذ عقوبة كهربا.

فيما يرى فريق آخر، ضرورة خوض اللقاء أمام الأهلي؛ لتفويت الفرصة على الغريم التقليدي في حسم لقب الدوري المحلي، وضرورة تحقيق الفوز على المارد الأحمر، ومواصلة سلسلة الانتصارات. 

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مدرب الزمالك يحسم المشاركة بقمة الأهلي 

ألمح مدرب الزمالك أوسوريو إلى مشاركة الفارس الأبيض فى قمة الدوري أمام الأهلي، عقب الانتهاء من لقاء المقاولون العرب في كأس مصر. 

وقال المدير الفني لنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو :" الفريق خاض معي 52 تدريبا وتدربنا على 3 طرق لعب مختلفة، واللاعبون يعلمون جيدا واجبات مراكزهم، وستكون مباراة الأهلي فرصة كبيرة لإثبات أننا نستطيع منافستهم.

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مواعيد مباريات الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فيوتشر والأهلي وفاركو

 

يلتقي الزمالك وفيوتشر يوم السبت 8 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام، وستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو، يوم الأحد 16 يوليو الجاري في التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

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مباريات الأهلي المتبقية في الدوري 

النادي الأهلي من جانبه يأمل في انسحاب الزمالك وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الممتاز، وبلوغ النقطة 77، دون الانتظار لخوض بقية مباريات المسابقة المحلية. 

الأهلي vs الاتحاد السكندري 

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصري

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs المقاولون العرب

الأهلي vs الإسماعيلي

 

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري 
بيراميدز vs الأهلي 
بيراميدز vs سموحة
بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا

بيراميدز vs طلائع الجيش

 

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز
 الزمالك vs فيوتشر

الزمالك vs الأهلي يوم 13 يوليو  

الزمالك vs فاركو

 

مباريات فيوتشر المتبقية 
فيوتشر vs الزمالك

فيوتشر vs الأهلي

فيوتشر vs المصري

فيوتشر vs البنك الأهلي 

 

‏ترتيب الدوري المصري 2022-2023
 الأهلي 69 نقطة من 27 مباراة

بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة 
فيوتشر 58 نقطة من 32 مباراة
الزمالك 75 نقطة من 32 مباراة
المصري 44 نقطة من 31 مباراة
المقاولون 43 نقطة من 31 مباراة
فاركو 41 نقطة من 31 مباراة
الاتحاد41 نقطة من 30 مباراة

 

واكتسح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره المقاولون العرب، بستة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس مصر. 

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلى نصف نهائي كأس مصر ليواجه نظيره فريق بيراميدز.

الزمالك أوسوريو المقاولون العرب كأس مصر بيراميدز الأهلى الدوري

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