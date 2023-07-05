قررت منظمة مكافحة المنشطات المصرية، إيقاف محمد هلال، لاعب نادي البنك الأهلي ومنتخب مصر الوطني، بعد سقوطه في اختبار تعاطي المنشطات.

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

جاء ذلك بعدما تلقى نادي البنك الأهلي، خطابا رسميا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية، يفيد بإيقاف محمد هلال، نجم الفريق، لمدة 6 أشهر بسبب ظهور إيجابية عينته.

ومن المقرر أن يستند نادي البنك الأهلي في الاستئناف إلى أن محمد هلال لم يتعمد الحصول على المنشطات.

وتم استبعاد محمد هلال من قائمة منتخب مصر الأول الشهر الماضي، ببسبب الإصابة في الظهر، وأشارت التقارير وقتها إلى أن القرار جاء بسبب إيجابية عينة المنشطات.

وودع البنك الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام بيراميدز، الاثنين الماضي.