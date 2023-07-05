أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد ، تغطية خاصة عن حرق المصحف الشريف فى السويد، حيث انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر لعدد من المسلمين في بريطانيا أقدموا على حرق علم السويد أمام سفارتها في المملكة المتحدة، وذلك احتجاجا على قيام لاجئ عراقي الأصل بحرق المصحف تحت حماية السلطات السويدية في أيام عيد الأضحى.

وفي سياق متصل ، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن المجر تعتزم الاسترشاد بقرار تركيا بشأن مسألة التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضح زيجارتو، أنه “أجرى العديد من المشاورات مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حول قضية انضمام السويد لحلف الناتو.

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