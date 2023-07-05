العسومي: المرصد العربي لحقوق الإنسان سيظل داعما بقوة لتطوير المنظومة العربية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي "رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وذلك وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي تستهدف ليس فقط تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، ولكن أيضا إبراز التحديات ونقاط الضعف وتقويتها، مشددا على أننا لدينا الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.



جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق ٥ يوليو 2023م، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة على رأسها خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، وإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان في العالم العربي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون والشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وسيعقد المؤتمر على هامش الاحتفالات الأممية بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد العسومي أن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها الجريمة النكراء في مدينة جنين والتي كشفت الوجه القبيح لانتهاكات حقوق الإنسان، تعتبر خرقا لكافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحياة الحرة الكريمة في دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة السلام العربية.



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