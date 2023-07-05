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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث مع وزيرة الخارجية الألمانية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها

صدى البلد

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم 5 يوليو الجاري من وزيرة خارجية ألمانيا " انالينا بيربوك" للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية، ومطالبتها منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار على أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان، مشدداً على الأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني، حيث حرصت منذ بداية الأزمة على الترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

ومن ناحية أخرى، تطرق الاتصال الي الأوضاع الأمنية المتردية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، لاسيما عقب الاعتداء الإسرائيلى ضد مدينة ومخيم جنين، حيث أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات علي الحقوق الفلسطينية ، مؤكداً علي ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى، لاسيما الدول المؤثرة دولياً، مسئوليته فى وقف حلقة العنف القائمة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، والعمل سوياً من أجل حل الأزمة السودانية و تهدئة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

 

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