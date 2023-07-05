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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 أفراد.. تسمم عائلة سورية في لبنان

حالة تسمم - ارشيفي
حالة تسمم - ارشيفي

 أفادت صحيفة الكتايب اللبنانية بأن فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة تعمل على نقل عائلة سورية مؤلفة من 8 اشخاص الى المستشفى نتيجة تعرضهم لحالات تسمم غذائي.

وأشارت الصحيفة الي ان التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب التي ادت الى تسممهم.

 

ويشار إلى أن لبنان استقبلت 1.5 مليون نازح سوري منذ بداية الصراع في دمشق، حيث اثر ذلك النزوح بالسلب على الاقتصاد والمجتمع بأسره.


وبحسب تصريحات سابقة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب  فإن النزوح السوري يؤثر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي يتكبد لبنان قرابة الـ5 مليارات دولار سنويا نتيجة استضافة النازحين".

وأردف: "العودة حق للسوريين، ونطالب الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصب في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري".

وأتم  قائلا:  "لا يمكن أن يتحول لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين، ولبنان لم يخذل أحدا وهو اليوم يطلب المساعدة ونخشى من تحول القرار الأممي حول سوريا إلى قرار حبر على ورق. 

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