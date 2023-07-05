شوبير يعلن عن مفاجأة بشأن تريزيجيه

أعلن الإعلامي أحمد شوبير غجراءه حوارا مع النجم المصري تريزيجيه .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" بعد غياب طويل .. النجم محمود تريزيجيه يعود إليكم في حوار مرتقب .. مع شوبير في ملعب أون تايم الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة ".

حرص محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر و طرابزون التركي ، على تهنئة المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024 والفوز على غينيا بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة بالمغرب.



وعلق تريزيجيه على صفحته الشخصية عبر تويتر على فوز المنتخب الأولمبي : "مبروك لمنتخب مصر الأولمبي التأهل لاوليمبياد باريس 2024 ..رجالة شرفتونا ..وإن شاء الله ترجعوا بالكاس ".