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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه مهنئا المنتخب بالتأهل للأولمبياد: رجالة شرفتونا ومستنين الكأس

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

حرص محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر و طرابزون التركي ، على تهنئة المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024 والفوز على غينيا بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة بالمغرب.


وعلق تريزيجيه على صفحته الشخصية عبر تويتر على فوز المنتخب الأولمبي : "مبروك لمنتخب مصر الأولمبي التأهل لاوليمبياد باريس 2024   ..رجالة شرفتونا ..و ان شاء الله ترجعو بالكاس ".

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

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المنتخب الأولمبي يهزم غينيا

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي. 

المنتخب الأولمبي طرابزون التركي تريزيجيه كاس امم افريقيا أولمبياد باريس

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